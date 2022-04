Didier GOUBAN

Chez SNCF depuis 1989, ou j'ai tenu différent poste allant de technicien de maintenance a dirigeant de proximité en production,

en passant par agent d’étude en ingénierie et pour finir agent d'aide au diagnostic.

j'ai ainsi acquis une vision des différents aspects de la maintenance ferroviaire.

Mes différents projet, j'ai essayé de les mener au bout et sans perdre mes collaborateurs en chemin.

Un leader doit faire grandir le collectif comme l'individuel pour le bien de tous et de l'entreprise.



Atteindre son but est essentiel mais apprécier le chemin pour y parvenir est tout aussi enrichissant.



Voici un résumé de ce que j'ai essayé de réaliser tout au long de ces années.



TECHNIQUE

- Élaboration, diffusion de règles techniques dans le cadre de la rédaction d'un document de maintenance.

- Assistance technique téléphonique et a défaut, appui technique des opérateurs sur le terrain.



FORMATEUR

- Concevoir, développer et animer des formations techniques.

- Maître de stage de 3 apprentis BTS.



SUIVI/ANALYSE DE LA PRODUCTION

- Analyser des données sources dans le cadre d'un retour d'expérience puis synthétiser et diffuser ces rapports



MANAGEMENT

- Etre responsable de la production, de la gestion humaine et du suivi financier.

- Evaluer la conformité de la mise en œuvre des process et directives portant sur la production, la sécurité.



SÉCURITÉ FERROVIAIRE

- Manager, piloter, réaliser et animer les expertises suite à des événements critiques (perte de pièce en ligne, incendie ...)

- Expert incendie, suite à sinistre du matériel roulant TER.