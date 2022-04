Didier GOUDALIER

STE GEI

coordinateur en Systèmes de Sécurité Incendie



Vous souhaitez vérifier votre établissement Vis-à-vis de la réglementation

Nous vous proposons nos services dans la création, l'extension ou la mise aux normes du SSI

Nous intervenons dans les domaines suivant:

- audit de votre établissement

- création du cahier des charges fonctionnel

- suivi de chantier

- pv de réception avec l'installateur après essais

- montage du dossier ssi

- participation à la commission de sécurité



Bureau d'études , maîtrise d'oeuvre :

- Nous sommes à votre disposition pour toute étude dans l'améliotaion de votre établissement ERP ne générant pas de Permis de construire , surtout actuellement tout ce qui concerna l'accessibilité intérieur et extérieure

- audit de votre établissement

- création du dossier administratif avec plans avant et après travaux

- suivi de chantier

- pv de réception avec l'installateur après essais



Notre but est de vous conseiller et de répondre aux besoins du client afin de le satisfaire tout en respectant les normes et règles en vigueur

Nous sommes à votre disposition ,n'hésitez pas à nous contacter

les devis sont gratuits



 bientôt



Mes compétences :

Sécurité incendie