Didier GOURDIN - Président H-COM TELEVISION.

La télé de proximité entre dans l’Hôpital

Une communication différente… COMMUNIQUER SOLIDAIRE

Objet social de l’Association: Rupture de l’isolement social et culturel dans le milieu Hospitalier.

Actualité : En janvier 2009 l’association H-COM a signé une délégation de service public avec le Centre hospitalier public du Cotentin pour assurer la mise en œuvre d’une chaîne de télévision interne, gratuite, et accessible à tous dans ses établissements de Cherbourg, Valognes, et la maison de retraite médicalisée d’Octeville.

L’objectif de cette télévision est à la fois d’informer le patient sur ses droits et sur la vie de l’hôpital, et de rompre son isolement en diffusant des émissions de proximité, des reportages sur le Cotentin et des documentaires régionaux.

Afin d’offrir la meilleure offre possible aux patients, H-COM s’est assuré le partenariat de France 3 NORMANDIE et de 5050.tv, la web-tv du département de la Manche. Ainsi nous sommes en mesure d’offrir gratuitement aux personnes hospitalisées une programmation de quatre heures d’émission par jour, diffusée en boucle 24/24 et 7 jours sur 7. Cette nouvelle chaîne a pour mission : De répondre aux interrogations sur le fonctionnement de l’Etablissement et d’apporter des informations simples sur Sa vie interne et externe.

Production et réalisation vidéo, post production, effets spéciaux, Compositing. Animation 3D. Formats de tournage DV-CAM / HDV / XD CAM.



Réalisation de Films institutionnel.

Film corporate et d’entreprise, film de lancement de produit, démonstration technique d’un processus industriel, H-COM met sa créativité au service de votre image.

En plus d’équipements de dernière génération pour le tournage et le montage, nous disposons de deux plateaux de tournage de 300 et 500 m2, d’un studio de mixage et d’une unité de trucage et d’habillage vidéo.



H-COM > STUDIO D’ENREGISTREMENT – Prestations audio proposées

Prise de son, édition sonore, mixage et mastering de contenus audios tous supports, tous médias.

Nos compétences sont bien sûr techniques, mais elles sont aussi éditoriales et artistiques : nous travaillons avec des compositeurs, auteurs, dramaturges, traducteurs, metteurs en scène / réalisateurs, comédiens, bruiteurs, musiciens, pour pouvoir adapter, traduire ou interpréter au mieux votre projet ou votre message.



Réalisations: Corporate tv / Canal 7. Optimale Santé. Baclesse TV - Centre Régional UNICANCER. (Basse Normandie).



