Didier GOURDON

J’assure l’exploitation technique en optimisant l’efficacité, la pérennité des équipements et du matériel mises à disposition des équipes pour offrir aux clients les meilleurs produits et le bon service au meilleur coût.

J’encadre des équipes de techniciens est les charges de la maintenance des installations des bâtiments et matériels, des entretiens préventifs en interne et en sous-traitance.

J’ai reçu des formations tout au long de mon parcours professionnel. J’ai une bonne connaissance des normes de construction, notamment en second œuvre, des règles de sécurité, de la règlementation du code ERP ainsi que du code du travail.

Autonome, j’ai démontré de réelles capacités à manager, motiver et développer de la cohésion inter services.

Motivé par des objectifs ambitieux et réalistes, ma capacité à gérer mes projets et à déléguer me permette d'atteindre une efficacité et une efficience optimum, sans oublier la convivialité, le dynamisme au sein de l’équipe.



mail: gourdon.didier26@gmail.com



Mes compétences :

Chef de projet

Responsable d'exploitation

exel

Reconnaissance

Microsoft Word