Après une carrière professionnelle m'ayant conduit à exercer au poste de Directeur Administratif et Financier pendant 19 ans, j'ai en 2010 décidé d'exercer un poste avec de moindres responsabilités dans le cadre d'un choix familial.

Après nouvelle une période de 5 ans, je suis en recherche d'un nouveau challenge en relation directe avec mes précédentes fonctions - Idéalement pour un poste de Directeur/Responsable Administratif et Financier ou Responsable des services économiques et achats -



Mobile géographiquement, très expérimenté et ayant la particularité de maitriser la comptabilité publique et privée, je suis à l'écoute de toute proposition -



Didier GOURDONNEAU



Mes compétences :

Direction financière

Gestion administrative

Achats responsables