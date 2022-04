Anne-Marie DAIM

Mes compétences en Assistanat Ressources Humaines ainsi qu’en assistanat commercial et mes expériences dans des secteurs aussi différents que l'industrie, la formation, le transport de personnes et l'administration publique ont renforcé mon adaptabilité.



Toujours curieuse je suis prête pour découvrir de nouveaux horizons et mettre à votre disposition mon enthousiasme.



Mes compétences :

Polyvalente

Rigoureuse

Empathie

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Buses

Bulletins