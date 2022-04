Didier GOURNET

Responsable de centre de profit depuis plus de 16 ans , je maîtrise aujourd’hui le management , la gestion et le pilotage d'un compte d'exploitation .

Ma capacité de management m'a permis d'appréhender les situations complexes , à faire preuve de rigueur et à définir des plans d'actions structurés qui intègrent les ressources dont je dispose .



Durant ces années d’expérience, j'ai pu acquérir plusieurs compétences clés:



Management d'équipe :

Encadrement d'équipes pluridisciplinaires.

Recrutement du personnel des équipes services.

Etablissement des plans de formation.



Développement du chiffre d'affaire :

Encadrement hiérarchique et animation d'une équipe d'attaché commerciaux.

Définition et mise en place de stratégies commerciales de développement.

Réalisation des campagnes e-mailing



Gestion de centre de profit

Élaboration et suivi des budgets.

Contrôle et analyse des marges des différentes activités.

Négociation avec les fournisseurs.



Correspondant qualité, sécurité et environnement sur l'agence.

Consolidation et pérennisation des relations clients.

Analyse des enquêtes satisfaction et préparation des audits .

Contrôle du respect des process et mise en place des actions correctives.

Contrôle et optimisation des indicateurs de performance.















Mes compétences :

Back office

Consolidations

Gestion

Management

Organisation

Service client

Développement commercial