Fondateur de la galerie Gourvennec Ogor à Marseille, après des études de Droit puis à l’École du Louvre, Didier Gourvennec Ogor a travaillé pour la galerie Roger Pailhas à Marseille, alors plus importante galerie française hors Paris jusqu’en 2005, puis pour les galeries Yvon Lambert et Georges-Philippe & Nathalie Vallois à Paris. Didier Gourvennec Ogor a ainsi pu collaborer en France et à l’international à de nombreux projets artistiques et expositions avec des artistes comme Carl Andre, Miquel Barcelo, Nan Goldin, Jenny Holzer, Anselm Kiefer, Bertrand Lavier, Louise Lawler, Andrès Serrano, Joep Van Lieshout, Jacques Villeglé ou encore Lawrence Weiner.



Depuis son ouverture, la galerie Gourvennec Ogor a présenté les travaux de plus d’une centaine d’artistes de plus de 25 nationalités différentes, dont Emmanuelle Antille, Robert Barry, Christian Boltanski, Mircea Cantor, Claude Lévêque, Nøne Futbol Club, Gina Pane, Philippe Ramette ou encore Juliao Sarmento.



Président de MarseilleExpos, réseau des lieux d’art contemporain à Marseille pendant l’année Capitale Européenne de la Culture en 2013, il a également été jury pour l’international Emerging Artist Award Dubaï (2013), le prix Canson Art School (2014), le Prix Marathon Photographique d’Euroméditerranée (2014) ou encore la Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe et de la Méditerranée (2015). Fondateur du Prix ESADMM en 2011, il a par ailleurs participé à des conférences à la Semaine Économique de la Méditerranée, au Frac PACA, aux Sessions Professionnelles de Marsatac, à la maison de ventes Leclère ou encore à l’École des Beaux-Arts de Marseille.



Didier Gourvennec Ogor a notament assuré le co-commissariat de l'exposition sur l'architecture au Pavillon de l'Arsenal à Paris (Artistes et Architecture - Dimensions Variables - 15 oct 2015 / 17 janvier 2016) avec des artistes comme Daniel Buren, Dan Graham, Anish Kapoor, Richard Serra ou encore Lawrence Weiner.



