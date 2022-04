Didier GOUSSEAU

Lors de mon parcours professionnel, j'ai pu acquérir pleinement les notions indispensables pour une constante évolution du chiffre d'affaire, qui m'ont aussi permis d'évoluer dans la hiérarchie.



D'un abord sympathique et courtois pour offrir le meilleur accueil possible à la clientèle, en étant à son écoute en la guidant et en la conseillant au mieux sur ses attentes grâce à mon professionnalisme et à mes connaissances en mécanique et en logiciels techniques aussi bien au comptoir que lors des appels téléphoniques.

D'un tempérament calme et réceptif, je suis en mesure de répondre en totale sérénité à toute demande de la clientèle, ceci dans le but de la fidéliser.

Dynamique et volontaire, je suis une personne fiable et responsable entretenant d'excellents rapports tant avec la clientèle qu'avec mes collègues.



De même, durant mes précédentes fonctions, j'ai été amené à effectuer de façon méthodique et autonome, d'une part la facturation aux clients et d'autre part l'encaissement des règlements sur un logiciel informatique spécifique.



Dans mon parcours j'ai aussi réceptionné, pointé, enregistré sur logiciel et mis en stock les marchandises commandées chez différents fournisseurs, poste demandant à être consciencieux, méthodique et organisé.







Mes compétences :

Technique de ventes, ventes aditionnelles

Utilisation des outils et logiciels informatique

Esprit d'équipe

Connaissance des produits et de leurs spécificités

Principe de la relation client, fidélisation du cl

Accueil, conseil et service à la clientèle.