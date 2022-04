Didier GRAVELAIS

Avec plus de 26 ans d'expérience au sein de DALKIA (Ex CGC), j'ai acquis des compétences dans le management des équipes d'exploitation, les relations avec les institutions et administrations, la gestion technique des installations, le pilotage de projets de plus de 10 M€ dans l'industrie, le nucléaire, les réseaux de chauffage urbain et la réalisation d'études techniques et économiques pour l'industrie et les délégations de service public de réseaux de chaleur