Didier GROUSSET

Originaire du Sud Ouest, j'ai une maitrise de philo, et une formation pluridisciplinaire en Ecologie humaine. Ayant contracté le virus du cinéma et de l'audiovisuel durant mes études, j'ai eu un parcours d'assistant réalisateur, puis de réalisateur et de metteur en scéne depuis 1986.

J'ai visité ou séjourné dans de nombreux pays, notamment le Maroc, et je vis actuellemnt dans les Landes à Seignosse.



Mes compétences :

Audiovisuel

Cinéma

Scénario