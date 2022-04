Didier GUÉDON

Autodidacte, mon parcours professionnel se compose d'expériences de Directeur de centre de profit en RHF (Miko UNILEVER), de Directeur régional dans le même secteur( THIRIET), puis j'ai oppéré un virage vers la logistique en temps que directeur de plateforme de distribution RHF / GMS, Directeur de site logistique et SAV (Beko groupe industriel turque de fabrication de gros électroménager)

Actuellement Responsable de plateforme MEDIAPOST, distribution et industrialisation, je suis en recherche active d'un poste correspondant à mes expériences aux exigences importantes.

J'observe également les reprises d'entreprises, les opportunités d'association éventuelles, les investissements immobiliers.

Losque je ne me consacre pas pas à ces investigations, ce qui est rare, j'apprécie le bricolage, le jardinage, les balades motocyclistes,le sport,les antiquités, brocantes, et les voyages.



Mes compétences :

Directeur centre de profit

Logistique

Management

Recherche

Responsable de site