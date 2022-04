Didier GUEDON

VIDÉASTE - PHOTOGRAPHE - INFOGRAPHISTE,

Après 38 ans au sein du ministère de la Défense, dont 18 années d’expérience en communication audiovisuelle, je suis à la retraite, depuis le 22 mars 2011.

Passionné par ma spécialité, je suis à la recherche, en région parisienne, de préférence, d'un nouvel emplois.

J'aime les challenges et les défis qui demandent de la rigueur et de l'investissement.

Expérimenté, autonome, volontaire, organisé et disponible, actuellement sans emplois, je peux être libre rapidement pour de nouvelles missions.



Mes compétences :

Infographiste

Audiovisuel