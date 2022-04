Bonjour,



Je me présente, Didier Guibert, chargé d'affaires de la société ITEC OCEAN à Saint Herblain (44), filiale du groupe ITEC.



ITEC est un acteur majeur dans la conception et réalisation de tableaux élecriques.



Le groupe ITEC, c'est 14 filiales réparti sur le territoire nationale, 240 collaborateurs, 50 Millions d euro de chiffres d'affaires, dont 2.8 millions pour l'agence ITEC OCEAN.



Notre métier, tableautier: nous concevons le coeur des installations électriques.



Aujourd'hui ce savoir faire fait appel à des compétences de plus en plus pointues au niveau des normes de sécurité et de fiabilité.



Chez ITEC OCEAN, notre proximité nous permet d'accompagner vos projets de l'appel d'offre jusqu à la livraison.