Didier GUICHARD

Avec une expérience de 21 ans dans le secteur de la logistique, je mets à profit mes compétences en termes d'organisation, de planification et de coordination . Je dispose également de bonnes capacités en management

Mes précédents emplois m’ont permis d’accroître mes capacités d’adaptation et d’obtenir polyvalence et autonomie afin d’assurer un bon fonctionnement du service pour lequel je m’investis.



Mes compétences :

Army

Road Freight

Coach Service

Commodities

Microsoft Excel

Cost management