Didier GUICHARD

En 1990 j'ai créé une société de transport en région Rhône Alpes (entreprise familiale qui atteint les 6 Millions d'€ de CAHT en 2006, pour 110 salariés).



En 1999, j'ai créé la société T.D.I., qui est une SSII qui a pour principale activité le développement informatique et la commercialisation d’un progiciel de gestion des expéditions multi-transporteur nommé EXpedito.



Ce progiciel tout à fait unique en son genre s’adresse à toutes entreprises qui réalisent quotidiennement des expéditions avec plusieurs transporteurs.



Ce progiciel, totalement interfaçable avec les systèmes d’information de nos clients, leur permet de créer automatiquement les expéditions, de choisir le transporteur le plus adapté, d’éditer les documents de transport (essentiellement les étiquettes d’acheminement) dans le respect le plus strict du cahier des charges des transporteurs, de faire les transferts EDI, mais aussi :



- De contrôler le chargement des camions des transporteurs ;

- D’éditer la pré-facturation des transporteurs

- De réaliser le suivi des colis auprès des transporteurs

- De réaliser de nombreuses statistiques et exports.



Ce progiciel est un véritable complément des ERP et WMS et permet de maitriser totalement le dernier maillon de la « Suply Chain » que représente la gestion des expéditions.



Ce progiciel est présenté sur notre site : http://www.expedito.fr



Mes compétences :

Budget

expéditions

Logistique

Transport