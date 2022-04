Didier GUIEU

Ingénieur en traitement d'image de formation, je me suis penché sur les problèmes système un peu plus tard. J'ai trouvé que j'avais plus d'affinité avec le système qu'avec le traitement d'image et j'ai donc décidé d'en faire mon métier.



Après m'être occupé du suivi de la mise en production de projets d'infrastructure, de la création des processus d'exploitation et de l'exploitabilité des solutions proposées, je me suis tourné vers la management d'équipe de production informatique



Mes compétences :

Citrix XenApp

Citrix XenDesktop

Citrix Netscaler

RES Powerfuse

VmWare Vsphere

Windows 2008

ITIL V3

Service Management

OffShoring