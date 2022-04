Didier GUYON

Fort de plus de 20 ans d'expériences dans différentes fonctions des métiers de l'informatique, du développeur spécialisé dans la gestion et gestion de production puis technicien informatique certifié Microsoft, je suis actuellement en formation professionnel de technicien réseaux informatique et télécommunication, nivaux 3 Bac +2 et suis a la recherche d'un stage professionnel afin de finaliser mon diplôme et de reprendre une activité professionnel dans les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Connaissances des flux de production ERP MFG/PRO

Maîtrise du SGBDR et L4G Progress

Bonnes connaissances des OSs MS-Windows Clients et

Microsoft Windows

Microsoft DOS

UNIX

PROGRES

VPN

Microsoft Office

MFG/Pro

HP-UX

Cisco Switches/Routers

COBOL

SQL

Pascal

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visio

Microsoft Access

FORTRAN

event programming

ZyXel X

Xenix

X Windows

Windows 2008 R2

Wi-Fi Symbol

Wi-Fi

WINS

Unix SCO system V

TCP/IP

SMTP

SCO Unix

RIP V1&V2

Printer Hardware

PRINT

PC Hardware

Oracle

OSPF (Open Shortest Path First)

Novell Netware

Netscape Navigator

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 7

Microsoft Office 2007

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Exchange 2000

Lotus 1-2-3

Live Mail-Outlook-Outlook Express X

IPX/SPX

IGRP

HP Hardware

HP Backup

FTP

Ethernet

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)