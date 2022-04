Didier GUION

Depuis 15 ans dans le domaine du conseil et de la formation (et après un début de carrière consacré à la qualité puis au commerce dans des postes à responsabilités), je m’investis actuellement dans le conseil en team-building et la cohésion d’équipe.

Je partage donc mon temps entre la formation, l'enseignement et le conseil (notamment au travers du procédé évolutif de teambuilding : "CRESCENDO Process").



Toutes mes thématiques d'interventions sont liées au management des hommes (organisation, gestion de projets, d'équipe, sociodynamique, connaissance de soi, orientation ou reconversion professionnelle) et concernent des clients publics (CNFPT, CNEH, CNAM) comme privés (MSO2, Comundi, Jobbing Partners, etc).

« CRESCENDO Process » est à la fois un outil, une démarche et un support qui permet une conception novatrice de la GRH car il combine deux approches, analytique et systémique, pour comprendre les individus à travers leurs personnalités, ainsi que les relations qu'ils établissent dans le cadre de leurs missions professionnelles.



Basé sur des théories et des concepts fiables et reconnus, Crescendo Process vous apportera une aide précieuse pour appréhender la connaissance de soi et la valoriser au travers de l'épanouissement individuel, comme de l'intelligence collective.



Les missions que je propose selon la démarche définie par CRESCENDO Process, consistent à identifier, mesurer les compétences individuelles pour constituer et piloter une équipe par une démarche centrée sur l'humain, intégrant le collectif comme facteur de réussite.



Cette prestation vous permettra d'aborder les aspects complexes liés à la personnalité et aux relations humaines, avec des concepts clairs et accessibles. Ensuite, elle vous sera utile dans l'orientation des décisions que vous prendrez pour constituer et piloter une équipe dans le respect de vos objectifs et selon une éthique respectueuse du facteur humain.



CRESCENDO Process inclut de la méthode, des supports, des conseils individualisés et un suivi post-formation. Proposée sous forme de formation ou de mission de conseil, elle se déroule sur 32 heures réparties sur 8 demi-journées comprenant :



- Un diagnostic individuel des profils de chaque membre de l'équipe

- Une analyse sociodynamique

- Une étude individualisée de l'influence des profils dans les relations duales de proches collaborations

- Un coaching individualisé du coordinateur d'équipe (incluant notamment une évaluation "360°")



Ses applications sont multiples :



- Conduire le changement plus efficacement,

- Développer son style de leadership,

- Mieux communiquer, améliorer ses relations de travail,

- Elaborer des stratégies efficientes pour résoudre les problèmes,

- Sécuriser vos décisions de recrutement et fidéliser les talents,

- Préparer une reconversion professionnelle,

- Se former à un mode de management efficace pour les liens hiérarchiques comme fonctionnels,

- Appliquer au quotidien une méthodologie particulièrement efficace en mode projet.



Pour en savoir + : contact@crescendo-process.com



Mes compétences :

Formation professionnelle

Excel

Gestion de projet

Positionnement MBTI

Team building

Elaboration de projet professionnel

Sociodynamique

Connaissance de soi

Bilan de compétences

Gestion de conflits