Becquaert LUCILE

Je m’appelle Lucile BECQUAERT, j’ai 25 ans. Je recherche un poste en tant qu'assistante administrative.



J'ai travaillé à ECS Paris en tant qu’assistante administrative, j’ ai effectué différentes missions comme l’administration et l’accueil téléphonique.



Lors d’un contrat en intérim à L’IÉSEG à Lille en tant qu’assistante pédagogique, j’ai aidé à l’organisation de la rentrée sur une période d’un mois.



Ensuite, lors de mon contrat à durée déterminée à SKEMA (école de commerce supérieure Paris-La défense), j'ai travaillé en tant qu’assistante pédagogique pendant 3 mois d’été.

J’ai assuré le bon déroulement du programme Masters 2 sur les plans administratifs et relationnels. Mes tâches quotidiennes étaient : L'Accueil physique et téléphonique des étudiants et l’organisation des plannings 2013/2014.



Auparavant au Centre Nationale de la Fonction Publique et Territoriale de Lille en tant qu’assistante de formation, j’ai acquis de l’expérience dans le suivi administratif des préparations aux concours de la fonction Publique ainsi qu’une maîtrise du logiciel interne.



J’ai aidé les salariés des collectivités territoriales qui sont considérés comme des stagiaires à préparer leurs concours. C’est-à-dire qu’ils ont passé des tests pour préparer au mieux leurs concours. J’avais en charge l’accueil téléphonique et physique des formateurs. J’ai utilisé le logiciel Business Object pour émettre les convocations des stagiaires ainsi que la gestion des absences.



Ces expériences m’ont permis de développer mes capacités rédactionnelles, organisationnelles.



Pour me contacter : lucile-becquaert@hotmail.fr

Port : 06-14-18-92-69



Mes compétences :

Mobilité & Recrutement international