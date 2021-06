Nathalie COHIER

De formation Expertise-Comptable, j'ai pu au cours de ces années passées au sein du Groupe Nordson mettre en valeur différentes qualités telles que la rigueur, l'enthousiasme et la motivation et permettre ainsi à Dosage 2000 de se développer tant sur le plan national qu'en Afrique du Nord et maintenir une forte rentabilité.



Souhaitant parfaire mes connaissances techniques, j'ai ensuite rejoint le Groupe Claas auquel j'ai apporté mon savoir-faire technique au sein du département Finance, et plus particulièrement pour la clôture annuelle des comptes.



Je m'investis aujourd'hui au sein d'une structure dynamique, les Cafés Richard, où j'occupe le poste de Responsable Comptable et Financière, à laquelle j'apporte à la fois mon expertise technique, mon enthousiasme et mon dynamisme. Mon aisance relationnelle me permet de travailler facilement avec les différents services ainsi qu'avec les intervenants extérieurs tels que les banques et les commissaires aux comptes.



Enfin, mon sens du relationnel et ma forte implication dans la vie locale m'ont permis de développer et d'approfondir de nouvelles compétences, notamment dans le domaine de la création d'entreprise en accompagnant de jeunes créateurs.



Mes compétences :

General Manager

Management

Comptabilité

Expertise comptable

Gestion financière et comptable

Consolidation

Audit

SAP Finance

Liasse fiscale

Logiciel CRM

Comptes annuels

Sage ERP X3