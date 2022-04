Didier HAMON

VIF : L’éditeur de référence pour les industriels de l’agroalimentaire, VIF conçoit depuis plus de 30 ans des solutions logicielles dédiées exclusivement aux industries agroalimentaires, de l’ERP jusqu’aux logiciels best of breed à haute valeur ajoutée. Nous accompagnons plus de 450 sites clients répartis sur l’ensemble de la France, et au-delà (Maroc, Ile Maurice, Réunion, Suisse, Luxembourg, Irlande, Brésil, Etats Unis …).



Dès sa création, VIF s’est spécialisée pour servir exclusivement les entreprises agroalimentaires, caractérisées par des contraintes fortes : désassemblage et assemblage, traçabilité, qualité, équilibrage entre flux « poussés » d’approvisionnements et « tirés » de commandes, et bien d’autres.

VIF adresse tous les secteurs de l’agroalimentaire : boulangerie-confiserie, produits laitiers, plats cuisinés, produits de la mer, charcuterie, salaison, volaille, fruits et légumes, négoce, métiers de la viande.



Les offres VIF couvrent désormais l’ensemble des fonctions, de la production à la gestion des flux physiques dans l’usine, de la gestion commerciale à la logistique et la préparation des commandes, des achats à la comptabilité.

VIF peut aussi venir en complément d’ERP généralistes via des modules Best of Breed : prévision des ventes, planification, S&OP, MES, WMS, PLM, PIM...



Plus d'information sur : http://www.vif.fr