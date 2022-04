Didier HARBONNIER

Suite à un départ volontaire du Groupe PSA et une reconversion dans le domaine de la restauration, j'ai vécu une expérience de 5 ans très enrichissante en tant que Chef d'Entreprise.

Actuellement en recherche d'emploi, je propose mon expérience et mes compétences dans le domaine des achats industriels et/ou des frais généraux.



Mes compétences :

Négociation achats

Approvisionnement et achats

Gestion des achats

Expertise et organisation achats

Achats techniques

Financial Management

Audit

Bookkeeping

Budgets & Budgeting

Price Negotiation

le LEAN management