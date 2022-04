Didier HAUGUENOIS

Créée en 1995, l’Association « Equilibre Marne » a pour mission, par l’action de son équipe de professionnels à la « Résidence » et de bénévoles à « SOS BéBés » d’apporter une aide, un soutien,des conseils, un encadrement, un accompagnement et un hébergement aux plus démunis.



En aucun cas, l’Association apporte un assistanat car chaque individu, chaque famille se doit d’être acteur de son devenir. L’objectif de l’Association est de ramener les personnes défavorisées vers les réseaux existants et les dispositifs de droit commun ; le passage des personnes par l’Association doit rester une étape et un tremplin vers l’autonomie.



Pour répondre à ces missions, l’Association a constitué une Equipe de professionnels regroupés au sein de la Résidence et de bénévoles répartis sur 5 antennes de SOS BéBés dans la Marne (Reims, Châlons en Champagne, Fismes, Suippes et Vitry le François ).