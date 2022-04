Helene BEAUFORT

Mon parcours professionnel est Bi-culturel (privé et public), le fil conducteur est l'entreprise

J'ai débuté ma carrière sur un poste de VRP durant 5 ans sur la vente de solutions d'impression (Ricoh, Xerox..) puis j'ai piloté et géré des agences pour le groupe Manpower (solutions emploi) durant 10 ans.

Je me suis investie à la CCI de Reims et Épernay en qualité de chargé de mission pour le développement économique du territoire puis au sein d'une intercommunalité afin de créer un service développement économique.



Issu du monde viticole, je dispose d'une connaissance global des acteurs institutionnels, des entreprises, du connexe champagne à l'échelle départementale



