Didier HELLARD

- Chef de projets. Coordinateur d’équipe entre 5 et 15 techniciens et ingénieurs.

- Ingénieur Système certifié Windows 2000.

- Maîtrise des architectures réseaux Lan, Wan. Réseau VPN. Protocoles TCP/IP.

- Consultant informatique bureautique et réseau. Propositions d'évolution du système d'information. Préparation de cahiers des charges. Prévision des moyens à mettre en œuvre. Choix des prestataires.

- Mes 15 ans d'expériences au sein de plusieurs Directions Informatiques m'ont permis d'acquérir des connaissances et des solutions pour améliorer le service auprès des utilisateurs.



Mes compétences :

Bureautiques

Chef de Projets

Informatiques