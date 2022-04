Didier HENRION

La création d'un patrimoine fonctionne par cycle, comme pour notre vie. Et le gérer requiert des compétences particulières. Celles de mon métier.



J'élabore avec vous la stratégie patrimoniale qui vous correspond le mieux: à partir de l'analyse personnalisée de votre environnement global, qui répond à vos objectifs et prend en compte vos contraintes.



J'ai pour objectif:



-Optimisation juridique

-Optimisation fiscale

-Optimisation de protection sociale

-Optimisation financière du patrimoine

-Optimisation de vos avoirs financiers



La structure de votre patrimoine doit s'adapter à votre propre évolution.

Car la situation de chacun, financière,professionnelle ou personnelle, varie selon les périodes de la vie. Mon rôle c'est de vous aider à bâtir votre patrimoine, âge par âge.



Notre intérêt à vous et moi :



-Donner de la valeur à votre patrimoine

-Optimiser votre rémunération

-Utiliser au mieux les niches fiscales.



Je suis à votre disposition et mobilisé pour vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine.



www.henrion-cgpi.com

www.assurances-henrion.fr

www.henrion-gestion.fr

www.hdfinances.fr

www.investirfacile.com









Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Assurances

Gestion d'actifs

Défiscalisation

Conseil en investissement financier

Assurance vie