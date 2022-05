Directeur commerciale et marketing :



- Excellence & Réussite, leader du cours particuliers à domicile en Alsace (Strasbourg, Haguenau, Colmar et Mulhouse) et en Lorraine (Sarreguemines, Forbach, Saint-Avold, Metz, Nancy et Bar-le-Duc)



- Axéo Formations, organisme de formation professionnelle intervenant en Moselle et en Alsace.



Président & consultant :



Digital Position : Conseil en stratégie digitale & expertise SEO



CESA Direction commerciale - HEC Paris - 2015



Formation continue CJD 2008 - actuellement



Formation continue SEO (Techniques d'optimisation du référencement naturel, Webanalytics, stratégie de lien, duplicate content, refonte, E-reputation, Google+, Facebook, données structurées, Adwords).



Membre CJD depuis 2008 au sein de la Section Moselle-Est

Animateur Commission START (Performance Globale)

Responsable du recrutement 2010-2014

Responsable Communication Région 2014-2016



Membre actif du Rotary Club de Sarreguemines depuis 2011

Secrétariat 2012/2013

Présidence 2013/2014

Past-Président 2014/15

Président Commission Actions 2015/16



Membre Réseau Plus, Association de Dirigeants et cadres dirigeant d'entreprise de Moselle-Est (Sarreguemines - Forbach - Saint-Avold)



Sympathisant DCF



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Management

Direction commerciale

Google Webmaster Tools

E-reputation

SEO

SEM

Formation professionnelle

Coaching

Marketing

Ingénierie de la formation

Pricing

Conseil en management