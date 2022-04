Frédérique GENTON

De nationalité franco-allemande et diplômée en France et en Allemagne, Frédérique débute sa vie professionnelle en France en 1991 au sein de l’Administration Centrale comme responsable des affaires européennes et internationales au Ministère de la Culture et de la Communication.



Après une expérience de consultante au Max Planck Institute for Innovation and Competition de Munich, Frédérique intègre en 1997 le monde du conseil au sein du cabinet international d’avocats d’affaires Freshfields Bruckhaus Deringer, et de son bureau à Vienne en Autriche.



En 2002, Frédérique est appelée aux fonctions de Direction de l’Université franco-allemande comme Secrétaire Générale française et Directrice des programmes de soutien à la recherche.



A l’issue de son mandat, elle est décorée par le Gouvernement français des insignes de Chevalier des Palmes Académiques pour ses mérites reconnus dans la coopération franco-allemande.



En 2007, Frédérique fonde son propre cabinet de conseil en Allemagne. A ce titre, elle accompagne les PME/ETI et grands groupes industriels, notamment français et allemands, et leurs filiales à l’étranger.



Ses domaines d’intervention sont variés: recrutement, coaching individuel de dirigeant et d’équipe, y compris coaching interculturel, formation managériale, interim management et business development.



Frédérique dispose de compétences reconnues en conseil managérial et recrutement international.



Chez Eurosearch & Associés, Frédérique apporte toute son expertise franco-allemande pour accompagner les actionnaires, les dirigeants des PME/ETI et grands groupes industriels dans le cadre de leurs développements internationaux. Elle participe au développement des prestations de Management de Transition, de diagnostic et d’accompagnement opérationnels, de Leadership Consulting, de Recrutement de Dirigeants.



Frédérique se spécialise dans les secteurs de l’industrie automobile, du commerce de détail, des services financiers et de la gouvernance des établissement d’enseignement supérieur.





Après un parcours à l'international de plus de 20 ans, J'accompagne femmes et hommes, équipes et organisations dans les phases de développement.



Mes thèmes sont le management et le leadership à travers les cultures.



Executive coach certifiée, mes principales interventions:

1.accompagnement individuel: du développement personnel au changement professionnel. Développement du Leadership et Leadership au féminin.

2.coaching d'équipe: vers plus de performance collective.

3.accompagnement des organisations:

- recrutement des meilleurs potentiels interculturels

- conseil stratégique RH

- Human Resources Business Partner

- Learning and Development

4. formations management inter et intra- et interentreprises.



Mes langues d'intervention:

français, allemand, anglais.



Mes compétences :

Executive coaching

Animation de formations

Coaching d'équipe

Ingénierie de formation

Gestion des compétences

Conseil en management

Conseil en recrutement

Conseil RH

Gestion des ressources humaines

Conseil en Mobilité internationale

Management de Transition

Leadership Consulting

Recrutement par approche directe