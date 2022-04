Didier HERBERT

Spécialisé surtout dans la migration de parcs informatiques et les installations automatisées de postes de travail sous Windows. Je suis aussi expérimenté dans la coordination de projets (migrations et support utilisateurs).

Je suis :

- Un analyste expérimenté et reconnu;

- Un chef d’équipe apprécié et efficace;

- Respectueux;

- Perfectionniste;

- Digne de confiance;

- Curieux, j’ai soif de connaissances;

- Très à l’écoute des gens et bon vulgarisateur;

- Quelqu’un qui aime et qui sais partager ses connaissances.





Mes compétences :

Chef d'équipe

Packaging

Informatique

VBScript

VMware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft DOS

Active Directory

WisePackageStudio

WISE for Windows

Token Ring

SMS

SCCM

Powershell

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Windows

Microsoft Office

McAfee Antivirus

InstallShield

Hyena

Microsoft Project

TCP/IP

Microsoft Windows 2000 Server

IT Project Management

IP

Réseau Ethernet TCP

Microsoft Office XP