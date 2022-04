Didier HERBSTER

ANGELINI, Groupe de communication propose l'ensemble des métiers graphiques.



La création Print ou Web

La photo et la vidéo

le prépress et la retouche d'image

Le développement d'outils collaboratifs

La fabrication



Ma mission au sein du Groupe est :



Le suivi et la fidélisation des clients actifs.

Comprendre les besoins, conseiller, proposer de nouvelles solutions liées à l'ensemble de nos métiers.



Le développement: Prospecter une nouvelle clientèle avec les atouts du Groupe, auditer les besoins et proposer des solutions adaptées.



Gérer et animer l'équipe dédiée aux projets confiés par les clients. L'humain doit rester le moteur de fidélisation et de satisfaction de la clientèle.