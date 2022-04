Didier HERMABESSIERE

Plus de 25ans passés au service de l'immobilier que ce soit en gestion (Syndic de copropriété, Administrateur de Biens) ou que ce soit en Transaction sur immeubles, et, Fonds de Commerce; toujours en qualité de dirigeant.

J'ai géré des structures allant de 4 à 10 personnes avec un seul crédo: mettre le client au centre du dispositif. C'est pourquoi, je me suis engagé dans une démarche de qualité des services tant en gestion (Label Qualité Syndic),qu'en transaction (Certification des Agences Guy Hoquet l'Immobilier par SGS Qualicert).

Après trois expériences de formateur pour adultes (formation diplômante ou qualifiante dans les domaines de la gestion, de la comptabilité et de la paie), je souhaite apporter mes compétences au service d'entreprises de toute taille ou d'organismes de formation





Mes compétences :

Formation

Immobilier