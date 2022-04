Didier HERMANN

C’est avec bonheur que j’effectue ma formation de « développeur Logiciel ».



Cette formation me permet d’avoir des connaissances en programmation (langage C, C++ et java) et en gestion de projet informatique.

Elle conforte et complète mes compétentes en informatique.



Actuellement, à la recherche d’un stage de deux mois non-rémunéré à partir du 20 avril, je serai enchanté de proposer mes services pour vous aider à réaliser un projet ou participer au développement et à la maintenance de vos applications.



Mes compétences :

