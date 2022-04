Didier HOFFELT

Spécialiste du point de vente et bénéficiant d'une expérience de plus de 20 ans sur le retail et la création de mobilier spécifique j'ai créé la Société Kivos afin de répondre aux attentes des différents acteurs.

DU PROTOTYPE A LA SERIE :

Création et concept / Prototype / Fabrication en sous-traitance / Gestion de la sous-traitance (Maghreb et Europe de l'Est) / Suivi logistique

LES CLIENTS :

Grande distribution / Magasins sélectifs / Show room / Franchises