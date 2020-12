Didier THALMANN

Ma compétence en conduite de changements opérationnels s'est exercée dans 4 métiers :

- l'animation de réseau de distribution,

- le marketing opérationnel et l'innovation,

- la direction de projets transverses opérationnels ou d'infrastructure.

- la création d'activités ou de services



Mon expérience s’est bâtie durant vingt ans au sein d’une entreprise et d’un secteur d’activité qui combinent les caractéristiques et les complexités des univers des média, de la supply chain et du commerce de détail



Dans un environnement en mutation, ma capacité de synthèse est fréquemment sollicitée pour proposer un nouveau regard sur une problématique en appréciant les risques à prendre.



Ma contribution porte sur des propositions d'idées, de trajectoires opérationnelles à suivre... propositions enrichies de mon expérience d'aborder les problématiques à 360° pour qu'elles réussissent.



Pour renouveler ma vision et ma pratique, j'ai suivi un an de formation 'Management Général’ à l'ESSEC.



Mes compétences :

Conduite du changement

Développement commercial

Animation de réseau

Marketing opérationnel

Stratégie d'entreprise

Direction de projets