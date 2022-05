Valérie VALIQUETTE

Professionnelle des ressources humaines, et en particulier dans des fonctions généralistes, j'interviens dans les différents domaines : recrutement, formation, management, veille juridique, gestion administrative, gestion et développement des outils RH.



Tout au long de mon parcours, j'ai mené un rôle d'interface avec les différents acteurs de l'entreprise .

De plus j'ai mis en avant mon sens du service et ma capacité d'adaptation dans des contextes de grands changements: regroupement de structures, changement de direction, nouvelles équipes.



Aujourd'hui, je souhaite orienter mon parcours professionnel vers le développement RH.