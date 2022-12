Sophie FOUGEREAU

Après 22 ans passés au sein de Randstad en tant que Consultante Ressources Humaines et Commerciale, j'ai souhaité me reconvertir dans un métier mettant l'accent sur "l'humain", la formation de Conseillère en Insertion Professionnelle a répondu complètement à mes attentes.



Je recherche aujourd'hui un poste de Conseillère en Insertion Professionnelle en CDD ou CDI. Au travers cette nouvelle vie professionnelle, j'aspire à accompagner les personnes dans leur projet de vie dans le respect des règles d'or d'un(e) Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle : empathie, congruence et bienveillance.



A très bientôt pour échanger sur mes motivations.



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Commercial

Intérim

Analyse des besoins

Sourcing

Entretien de recrutement

Ecoute client

Administration du personnel

Tertiaire Administratif

Écoute salarié

Satisfaction client

Conscience professionnelle

Accompagnement individuel

Gestion des conflits

Accompagnement à l'emploi

Empathie

Techniques de Recherche d'Emploi

Autonomie professionnelle

Gestion du stress

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement collectif