Muriel VIDAL

Après une formation initiale de juriste, suivie d’une spécialisation dans les voies d’exécution, je suis à ce jour référent juridique au sein du département Contentieux d’un Groupe de Protection Sociale et mandataire auprès des Tribunaux pour le Groupe.

Ma fonction actuelle implique la capacité à recouvrer des créances par le choix des procédures amiables et/ou contentieuses, et la négociation d’accords avec les acteurs du domaine (débiteurs – entreprises et particuliers - , hommes de loi, mandataires ad’hoc).

Mon expertise dans le domaine contentieux et particulièrement des procédures et voies d’exécution, est affinée par un sens réel de la négociation et des qualités rédactionnelles et relationnelles avérées, développées par la représentation devant les juridictions (Tribunal de Commerce de Paris en particulier).



Mes compétences :

Contentieux

juriste

Juriste contentieux