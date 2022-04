Muriel VIDAL

MISSIONS EXTERNALISEES DE SECRETARIAT/ASSISTANAT ADMINISTRATIF, COMMERCIAL, RH ET TOUS TRAVAUX INTERNET, DE REDACTION, BUREAUTIQUE, COMMUNICATION ET PAO



Ad'Expro propose une large gamme de services d'assistance administrative ou de télésecrétariat, adaptés à TOUS LES CORPS DE METIERS.



L'idée est de dégager de leurs multiples tâches quotidiennes ou ponctuelles les professionnels ne songeant pas à embaucher, en leur permettant de s'adresser à une interlocutrice unique, offrant des services à la carte et SUR MESURE pour tous besoins en rédaction, communication, travaux internet, assistance commerciale et/ou bureautique, ou tout simplement pour la saisie ou la correction de tous types de documents.



Avoir recours à une assistante indépendante, c'est pallier toute difficulté de recrutement, absence de personnel inattendue, surcroît d'activité ou tâche d'envergure, COMME AVEC N'IMPORTE QUEL FOURNISSEUR.



Comme vous pourrez le voir sur mon site http://adexpro.free.fr , les prestations proposées se veulent non exhaustives, riches d'une expérience variée de 22 ans, dont 18 au sein d'un grand Groupe. Ad'Expro met au service des professionnels et des particuliers une grande polyvalence, tout en assurant rigueur et professionnalisme.



Outre le gain de temps, c'est la maîtrise des coûts, une souplesse d'utilisation et l'absence de formalité que choisiront les professionnels en faisant appel à Ad'Expro, conjugués à la fiabilité et à la rigueur d'une professionnelle engagée.

______________________________



Quelques exemples de prestations :



- Rédaction, saisie et mise en forme de tous documents : courriers, devis, factures, tableaux, graphiques, rapports, publipostages, formulaires, enquêtes, contenus pour le web...

- Transcription de réunions, conférences, assemblées générales (élaboration d'une synthèse ou saisie intégrale)

- Création de tous supports : diaporamas, plaquettes, affiches, dépliants, cartes de visites, e-books...

- Création et mise à jour de sites web

- Relecture et correction de documents

- Prospection commerciale, relance téléphonique, veille concurrentielle

- Qualification de fichiers, création de bases de données

- Constitution de dossiers d'appels d'offres

- Organisation d'événements

- Numérisation de documents

- Remplacement de personnel ou mission de courte durée d'assistanat (dans les domaines du commercial, de la communication, des ressources humaines et/ou de la Qualité)



L'EXTERNALISATION en toute sérénité !

______________________________



Ad'Expro

9 i Rue de la Brosse

42400 ST-CHAMOND

04 77 19 79 20

06 16 90 64 86

adexpro@free.fr

http://adexpro.free.fr



Mes compétences :

Transcription

Mise en page

Secrétaire

Bureautique

Rédaction