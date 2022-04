Isabelle P.

J'ai réalisé une grande partie de ma carrière dans le domaine des Ressources Humaines et de la Formation Professionnelle, aussi bien en entreprise qu'au sein d'organismes de Formation. Autodidacte, j'ai bien conscience que ces postes sont, de nos jours, ouverts aux diplômés.



Depuis 2001, je travaille dans le Monde de l'Education, alternant les missions d'assistante maternelle et de Professeur en Lycée Professionnel (Secrétariat, Comptabilité et Bureautique) voire Formatrice.





Pour des raisons familiales, j'ai choisi de m'orienter vers deux métiers de proximité :

- conseillère VDI,

- nourrice à domicile.

Ainsi, je peux m'organiser en fonction de mes obligations parentales et éducatives.



Depuis octobre 2011, je suis "Conseillère Bien-Etre et Beauté" pour NATURA BRASIL, une marque de cosmétiques 100% naturels pour toute la famille. J'anime des ateliers beauté chez les particuliers. Je participe à des expositions-ventes et salons.



En ce moment, j'organise le 1er Marché de la Vente à Domicile dans mon village, Bernières s/mer (14). Il aura lieu le 19 août 2012 à la Salle de la Mer - Place du 6 Juin. Consciente qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais créer mon association d'oganisation de Salons et Marchés sur la Basse-Normandie - "Le confort de la ménagère" - (dépôt des statuts courant août 2012 à la Préfecture de Caen).



Prochainement, je vais diversifier mon offre aux particuliers et animer des ateliers :

- "culinaires", pour GUY DEMARLE,

- "hygiène de la maison", pour H2O at Home.

Le principe est le même que pour NATURA BRASIL, conseiller les hôtes et leurs amis (ies) et leur donner envie de faire, comme s'ils étaient un professionnel.



Vous souhaitez passer un bon moment avec vos amies, avoir un conseil personnalisé : n'hésitez pas à prendre contact, je me ferai un plaisir de vous rencontrer et organiser, avec vous, un instant de bonheur.



Contact :

- leconfortdelamenagere@yahoo.fr pour les 3 marques de VDI,

- igpescher@yahoo.fr pour le soutien scolaire et la garde à domicile d'enfants.



A très bientôt



Mes compétences :

Administration du personnel

Paie

Gestion de la formation

Secrétariat assistanat

Organisation d'évènements

Conseils et services