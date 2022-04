Isabelle P.

Prestations de services d'accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique en Vendée, Deux-Sèvres et Charente Maritime.

www.scarlam.fr

Lors de vos embauches, certains de vos candidats viennent sûrement d'autres régions et ont besoin de trouver rapidement un logement pour commencer leur mission au sein de votre entreprise, où bien un de vos collaborateurs souhaite changer de région et vous avez un poste à lui offrir.

Nous proposons à vos futurs salariés ou collaborateurs un accompagnement (subventionné) dans :



*Leur recherche de logement,

*Leurs recherches d'aides et subventions,

*L'organisation de leur emménagement,

*La mise à jour de leurs documents administratifs,



afin de leur permettre d'arriver disponible et serein au sein de votre entreprise.



En d'autres termes, aucune contribution financière n'est demandée à votre entreprise.



Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur notre site web :



Vous y trouverez l'ensemble des services que nous proposons à vos salariés et futurs salariés.