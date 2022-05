Nathalie Vanel

Spécialisés en services informatiques pour les entreprises.

Partenaire Revendeur SAGE, SAGE PE

Bâtiment, Négoce, Paie Comptabilité Gestion Commerciale



- développement,php, html...

- création de sites vitrines ou marchands

- Intranet,Internet, matériel,réseaux...

- Partenaire Sage, Apibat, Apisoft, Divalto



Matériels, Périphériques...



Nos missions :



- Programmer et développer sous divers environnements techniques,

Vb6, Vb.net, C#, Vba Access, Php, Javascript, Joomla, Windev et Java

Sql Server (2005), Mysql (v4 et v5), Access, Oracle et HyperFile



- Assurer la mise en oeuvre de réseaux (simples ou multi-sites sécurisés)



Assurer l'installation matérielle et logicielle de configurations réseaux ou mono poste.

Suivi de production, gestion financière, commerciale, comptabilité, paie ...



Assurer la formation des personnels

(Agréé n° 24180055818)



www.concept-info.com



N° 02.48.83.11.44

nathalie@gescomnet.com



13 ans de savoir-faire au service des Entreprises de la Région Centre,nous sommes éditeurs du E-CRM GESCOMNET,nous sommes aussi spécialistes en Gestion de la Relation Client.





Notre e-CRM

www.gescomnet.com



TESTEZ GESCOMNET :

www.gescomnet.eu

(validez par "ok" le login et le pass)



GESCOMNET est un logiciel de gestion de la relation client, et de gestion commerciale, multi-fonctions, multi-utilisateurs.

Il est consultable de n'importe où, via un simple navigateur.

Gestion relation client :

- Contacts Agendas, Actions, Ressources, Planning, Documents, Emails, Contrats..

Gestion commerciale :

- Devis, commande, BL, factures, gestion de stocks..)



Nous mettons à votre disposition une palette de solutions légères, PC, Smartphone, PDA, permettant de mettre en contact instantanément, toutes les forces vives de l'entreprise.



Notre vision de l'entreprise nous permet de mettre en place des solutions adaptées à toutes les structures, de la petite à la moyenne entreprise en passant par les grands comptes.



Notre "plus", un E-CRM (donc sans installation sur votre matériel) entièrement paramétrable, efficace, complet, et un tarif permettant aux entreprises de faire évoluer leur gestion de la relation client à des coûts très modérés.

Version complète Pack Crm + Pack Gestion + Pack administration 120 Euros pour 10 utilisateurs.

Toutes les informations ainsi que les tests et démos sont surArray.





N'hésitez pas à nous contacter.





Nathalie Vanel

02 48 83 11 44



