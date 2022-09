Isidore MAKOSSO TCHAPI,

DIRECTEUR GENERAL de société 3MGI "Maintenance -Méthodes-Management et Gestion Industrielle"



Les bureaux de l'entreprise 3MGI sont situés au rond point KASSAI en Face de Sporafric Centre ville

Tel : 00242069501806 B.P: 247 POINTE NOIRE / CONGO.

Pointe-Noire est la ville pétrolière de la République du Congo.

Pointe-Noire est la plaque tournante industrielle de l'Afrique centrale avec sont Port en eau profonde

Pointe-Noire est la capitale économique de la République du Congo.



3MGI travaille dans la Prestation des Services, la Maintenance Industrielle, Montage des Projets industriels, Mise en Place des plans d'améliorations continues TPM, KAIZEN, 5S, 5M, SMED et autres, la Qualité, l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement.

3MGI est aussi dans le NÉGOCE et la Location industrielle : engins, compresseurs industrielles, motopompe , poste à souder industriel, groupe électrogène de 5 à 1000 KVA, bétonnières et véhicules utilitaires "semi-remorque, 4x4 de chantier".





Isidore MAKOSSO-TCHAPI, Ancien Chef de Service Maintenance Préventive et Corrective chez BRASCO (Groupe HEINEKEN et TOYOTA CFAO)

Isidore MAKOSSO-TCHAPI à un BAC STI Génie Mécanique(Mention BIEN) en passant par un BTS Génie Mécanique et Productique et en terminant par un Diplome de MAINTENANCE,METHODES ET MANAGEMENT de la GESTION INDUSTRIELLE "3MGI",

Titulaire d'une Licence Professionnelle en Qualité-Hygiène-Sécurité et Environnement.

Isidore MAKOSSO-TCHAPI est Père de 3 enfants.



La MAINTENANCE selon la norme AFNOR NFX 60-010, c’est l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état de fonctionnement spécifié, ou en mesure d’effectuer un service déterminé.



Les différents types de maintenance :



La Maintenance préventive qui est une maintenance qui s’effectue avant la défaillance.

Elle permet éviter dans certain cas une maintenance corrective coûteuse. Elle permet d’éviter aussi la consommation anormale d’énergie, de lubrifiant. En gros elle augmente la durée de vie du matériel. La maintenance préventive c’est anticipé avant la panne.



La Maintenance corrective qui est une maintenance qui s’effectue après la défaillance.



La défaillance c’est l’alternance ou cessation de l’aptitude d’un bien à accomplir sa fonction requise.



Les différents niveaux de la maintenance selon la norme AFNOR NFX 60-010 :



Niveau 1 : Réglage simple (control visuel, nettoyage du poste de travail).

« Opérateur ou opératrice de fabrication »



Niveau 2 : Réglage de la machine, dépannage par échange standard.

« Régleur polyvalent »



Niveau 3 : Localisation et diagnostic des pannes.

« Maintenance»



Niveau 4 : Travaux important de maintenance préventive et corrective

« Maintenance»



Niveau 5 : Travaux important de reconstruction des machines.

« Sous traitance (entreprise extérieure) »



Mes compétences :

TPM

Support ingineer

Chef de projet

HQE

GMAO

Maintenance industrielle

La maintenance

En Maintenance

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Maximo

Kaizen

5S

PERT

5M

Amélioration continue

Audit

Continuous Improvement

Environmental & Occupational Health > HSE

First Line Management

Production Management

Productique Management