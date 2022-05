Teddys BOUANGA

Depuis le 17juillet 2012 à ce jour Responsable logistique :

Mission : Supervise et organise l activité opérationnelle logistique dans un souci permanent de qualité de service, maitrise les couts et délai, de la satisfaction du client dans le respect des objectifs de l entreprise

Activité : Participe aux réunions de planning, gère en collaboration avec le superviseur du transport la disponibilité des engins et les repartis sur les chantiers selon les demandes des clients, planifie l activité, interface privilégié entre les clients et EXPRESS AFRIQUE, négocie les prix des locations de tout matériel extérieur en tenant compte de la marge bénéficiaire de la société.

Gestion de la sous location et définis tous les mois le tableau de bord de cette activité.

Gestion du portefeuille clientèle EXPRESS AFRIQUE

Gestionnaire et interlocuteur du contrat logistique des bases ENI sur pointe noire : Etablissement des times sheet du personnel et du matériel sur les bases ENI

Etablissement des factures contractuelles et extra contractuelles mensuelles

Etablissement mensuel récapitulatif des couts liés au contrat : consommation carburant par engin, consommation autres consommables liés à l activité et couts salarial et rédaction des KPI (KEY INDICATOR PERFORMANCE) mensuel pour la société SCHLUMBERGER et interlocuteur de ce client pour EXPRESS AFRIQUE

Gestion ponctuel de 4Camions plateaux et chauffeurs ; 1grue et 2grutiers ,01 aide grutier ; 1 élévateur et 2conducteurs,1mini bus et deux chauffeurs .

Management administratif ponctuel de 46 personnes affectées sur ce contrat dont : 4chefs d équipes 21 Manutentionnaires 3 magasiniers bureaux 1magasinier magasin, 1magasinier Parc à futs 1 technicien presses à futs ,2 grutiers et 2 aides, 09 conducteurs d’élévateurs et 02 chauffeurs de semi plateaux.







• 2007-2012 Responsable Planning de Transport, EXPRESS AFRIQUE

Second à la logistique, organisation de la logistique de toutes les sociétés liées au marché ENI-CONGO (Halliburton, Schlumberger, caroil ....)Pour le compte EXPRESS AFRIQUE.

-Management ponctuel de 56 chauffeurs, 02superviseurs de transport, 02 agents de planning, 1 agent HSE et un gestionnaire de stock lubrifiant et carburant.

-Location matériel pour sous-location en tenant compte de la marge bénéficiaire considérable pour le compte de la société EXPRESS AFRIQUE

-Suivie de la situation administrative du parc EXPRESS AFRIQUE (Permis de conduire agents locaux et expatriés, Veritas, cartes grises, taxes de roulage, assurance, accès au port, autorisation de transport)

-Suivie des visites médicales agents et visites pour obtention certificat d’aptitudes physiques à la conduite

-Relation administration étatique – société EXPRESS AFRIQUE (DST, IMMIGRATION, PREFECTURE, MAIRIE, POLICE…)



-Relation clientèle société (Schlumberger-ENI CONGO- Haliburton).

-Superviseur du contrat de la gestion des bases logistiques ENI CONGO sur Pointe-Noire :

-Contrôle les chargements des véhicules aux normes HSE



-Assure l'intérim du Chef de service Logistique 1fois par an pendant 30-45 jours pendant ses congés

2003 – 2007 Responsable Logistique, TRABEC

-Gestion logistique



-Gestion approvisionnement (carburant, pièces détachées, pneumatiques)



-sélection fournisseurs et suivie de la facturation



-Assistant administratif au service technique

-Relation chantier-Base opérationnelle



-Relation fournisseur /entreprise