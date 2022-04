Charles Bertrand NGOMA

Diplomé de l'Université Marien NGOUABI de Brazzaville

Je parle/ecris Français et Anglais.

Je travaille pour ETDE CONGO filiale BOUYGUES sur la rehabilitation de ligne de tres haute tention entre Pointe-Noire Brazzaville;bonne maitrise du materiel AREVA,ETDE

Beaucoup voyagé:Gabon ou j'ai tarvaillé dans une grande société Française.Zaire(Kinshasa)pour import/export avec une Société Belge(Limete)

Ghana,Togo,Benin,Mali,Burkinafaso,Cote d'Ivoire,Sengal,Niger,Nigeria.....

N'oublier pas de me compter parmi les Transitaires, 5 ans d'experience,dans l'exportation de bois, les debités et grumes vers l'occident et importation de tous materiel de chantier et divers.

Mon adresse e-mail: degomezcharlesb@gmail.com



Mes compétences :

Survey

Transport

WP7

Logistique

Management

Informatique

Gestion de projet

Achats