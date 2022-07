Etienne-Henri FELLER

20 ans d’expériences polyvalentes et pluridisciplinaires en matière de Qualité, Sécurité, Hygiène et Environnement , dont 9 ans en milieu pétrolier offshore.

Je propose mes compétences et mes savoirs-faire comme, consultant , auditeur,et/ou formateur en QHSE et CHSCT.

Depuis plus de 15 ans je vous apporte une expérience et une expertise des risques liés aux interventions humaines en milieux aquatiques professionnelles comme de loisirs.



Mes compétences :

ISPS

CHSCT

Sécurité sauvetage en milieu aquatique

HSE specialist

HSE

Analyse de risque

Accident du travail

Prévention

Sécurité

Oil and gas

RIA

Sécurité incendie

IPRP

Analyse environnementale

Santé au travail

Ingénierie pédagogique

Qualité

Survie en mer

HLO