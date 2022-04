Helene AGNEDANI BAILLE

Enrichie de diverses expériences professionnelles commerciales, j’ai développé de réelles capacités d’initiatives, d’organisation, d'autonomie et surtout de challenges toujours relevés.



Les relations commerciales, la gestion technique et administrative des dossiers ainsi que le management des équipes sont des compétences acquises au travers de mon parcours



Ayant le goût du contact et un relationnel aisé, mes différentes rencontres m’ont donné la chance de développer des qualités d'écoute, d'analyse et de mise en place d'actions en rapport avec les objectifs définis.



Je suis polyvalente, curieuse, « challengeuse » et toujours prête à m’investir dans un poste me permettant de mettre en œuvre mes compétences.





Mes compétences :

Formatrice

Informatique

Commerciale

Construction

Autonomie

Immobilier

Formation

Analyse

Relationnel