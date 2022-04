Beaudelin MURIEL

Coucou me revoilà et oui 57 ans maintenant .... et riche de nouvelles expériences ... notamment dans l'immobilier.

Malgré l'intérêt que présente ce métier, je suis à nouveau à la recherche d'un emploi dans une structure sérieuse, dans un secteur d'activité porteur ... s'il en existe encore .... et aussi une rémunération à la hauteur de mon investissement, car je suis toujours une battante !!! Un dirigeant de PME qui cherche son adjointe, une enseigne qui cherche sa responsable d'un de ses centres de profits .... je suis à votre disposition !

Parisienne, j'ai grandi à Joinville-le-Pont dans le Val de Marne. J'ai 55 ans et je suis ce que l'on appelle une "Sénior" encore jeune et toujours dynamique ! ;-)

J'ai passé un Bac littéraire en 1973 au lycée Langevin Vallon à Champigny-sur-Marne.

Mariée et maman très jeune, j'ai repris des études et passé un diplôme de la Chambre de Commerce de Paris, en tant que Secrétaire Commerciale option anglais. J'ai ensuite travaillé et j'ai évolué en faisant beaucoup de formations continues et en saisissant les opportunités que l'on pouvait avoir à l'époque, période "faste", notamment en terme d'emploi.

J'ai également passé mes degrés de comptabilité .... et oui à l'époque cela s'appelait comme cela .... j'ai occupé des postes de secrétaire commerciale et comptable, puis d'assistante commerciale, puis enfin d'assistante/attachée de direction (commerciale, administrative, générale).

Je suis donc une autodidacte, avec un parcours professionnel très riche et généraliste.

Après avoir eu l'opportunité de tenter une expérience en tant qu'agent commercial indépendant dans l'immobilier en 2007/2008, ce secteur d'activité subissant vraiment les effets de la crise, j'ai finalement occupé un poste de Manager de Centre d'affaires basé à Lyon Part-Dieu.

Aujourd'hui, j'ai choisi de suivre mon compagnon dans le Var, près de Toulon. Je suis donc à la recherche d'un emploi, soit dans l'immobilier aux particuliers ou aux entreprises, soit comme responsable d'un centre de profits.

En attendant, je démarre une activité de VDI chez Charlott'lingerie.

Autonome, expérimentée, dotée d'une bonne capacité d'adaptation et d'un fort esprit commercial, j'aime les nouveaux challenges et j'ai besoin d'adrénaline !





Mes compétences :

Polyvalence

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Autonomie

Esprit d'équipe

Management de transition

Vente

Négociation immobilière