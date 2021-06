Gregory FELLER

COMPETENCES CLES

• Fidéliser et dynamiser les clients grâce au Marketing Direct dans une stratégie multi-canal

• Animer et fédérer les équipes terrain autour d’ un plan marketing réseau très opérationnel

• Former : création d’un magasin école et du module merchandising en point de vente

• Gérer : conception et suivi du budget annuel

• Reconnaissance Internationale: reprise de mes concepts merchandising et des outils de marketing direct pour l’ensemble des filiales



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Marketing direct

Merchandising

Promotion des ventes

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cognos Impromptu