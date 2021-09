Thomas CROQUETTE

Lancement du jeu Android Droid World Game !



Imaginez un jeu de go ou un jeu d’échec où chacun de vous est une pièce et le monde : le terrain de jeu !

Bienvenue dans DroidWorldGame, le jeu le plus stratégique et le plus social du Play Store, basé sur la géolocalisation.

A vous de faire grandir votre équipe pour envahir le monde !



Disponible gratuitement dès aujourd’hui sur Google Play :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droidworldgame







INFORM'ETHIQUE passe au GREEN en créant sa filiale ESPACES VERTS , et lance son application Android DATAFLORE : véritable encyclopédie des plantes off-line.



La version v1.1 disponible dès aujourd'hui sur Google Play Store contient 9500 descriptions de végétaux et photos : la quasi-totalité des plantes de jardin européennes !

Elle possède un moteur complexe de recherche avec 14 critères: humidité, couleur, mois de floraison, texture du sol...

Un outil indispensable pour tous les amateurs et professionnels du jardinage et des espaces verts!











